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В Таганроге после ДТП на перекрёстке «Пежо» протаранил столб

В Таганроге после ДТП на перекрёстке «Пежо» протаранил столб
Фото: Иван Шабрин
В Таганроге в результате ДТП на перекрёстке «Пежо» протаранил столб. Авария произошла на пересечении улицы Энергетической и 10-го Переулка около 16 часов 6 января.

По словам очевидцев происшествия, девушка, управлявшая «Хендаем Акцент», не уступила дорогу «Пежо». В результате иномарки столкнулись, от удара «Пежо» отбросило на обочину, где он врезался в столб.

В результате ДТП повреждённый «Хендай» занял часть дороги, из-за чего движение транспорта на этом участке оказалось затруднено.

В Таганроге после ДТП на перекрёстке «Пежо» протаранил столб

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