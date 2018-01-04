В Таганроге после ДТП на перекрёстке «Пежо» протаранил столб



Фото: Иван Шабрин

В Таганроге в результате ДТП на перекрёстке «Пежо» протаранил столб. Авария произошла на пересечении улицы Энергетической и 10-го Переулка около 16 часов 6 января.



По словам очевидцев происшествия, девушка, управлявшая «Хендаем Акцент», не уступила дорогу «Пежо». В результате иномарки столкнулись, от удара «Пежо» отбросило на обочину, где он врезался в столб.



В результате ДТП повреждённый «Хендай» занял часть дороги, из-за чего движение транспорта на этом участке оказалось затруднено.



