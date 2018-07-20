В Таганроге дельфин выбросился на берег



В Таганрогском заливе азовка выбросилась на берег. Происшествие случилось 22 июля на одном из пляжей.



Увидев тушу мертвого млекопитающего, местные жители ужаснулись - на разлагающемся теле были видны следы ожогов. По мнению горожан, кто-то пытался выпотрошить и зажарить дельфина.



По мнению ученых, чаще всего млекопитающие выбрасываются на берег из-за полученных травм или болезней. Они чувствуют слабость и выбрасываются на сушу. Нередки случаи гибели, когда их оглушают акустическими системами военных кораблей. Также часто дельфины гибнут из-за грязной среды обитания.