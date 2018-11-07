В Ростовской области водитель легковушки врезался в ГАЗ: трое пострадали



Трое пострадали в столкновении двух автомобилей на трассе в Ростовской области. Авария случилась 7 ноября на 1 012-м километре трассы М-4 «Дон».



По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, 26-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением и врезался в припаркованный ГАЗ, за рулем которого находился 32-летний шофер.



- В результате аварии трое человек пострадали, - добавили в ведомстве. - Это водитель и двое пассажиров, 22 и 49 лет, «Лады Приоры».



По данному факту проводится проверка.