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В Ростовской области водитель КамАЗа спровоцировал массовое ДТП

В Ростовской области водитель КамАЗа спровоцировал массовое ДТП
В Ростовской области водитель КамАЗа спровоцировал массовое ДТП. Авария произошла 25 сентября около 15 часов.

Водитель грузовика двигался в районе второго километра трассы М-4 «Дон» рядом со станицей Ольгинской Аксайского района. Автомобилист не рассчитал скорость и едва не врезался в иномарку, которая ехала впереди. Для того, чтобы уйти от столкновения, водитель КамАЗа свернул на встречную полосу.

Там он въехал в «ГАЗель». После полученного удара ГАЗ отбросило на «Форд».

В результате аварии машины получили множественные механические повреждения. По словам свидетелей происшествия, из-за аварии на автодороге М-4 «Дон» образовалась серьезная пробка.

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