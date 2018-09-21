В Ростовской области водитель КамАЗа спровоцировал массовое ДТП



В Ростовской области водитель КамАЗа спровоцировал массовое ДТП. Авария произошла 25 сентября около 15 часов.



Водитель грузовика двигался в районе второго километра трассы М-4 «Дон» рядом со станицей Ольгинской Аксайского района. Автомобилист не рассчитал скорость и едва не врезался в иномарку, которая ехала впереди. Для того, чтобы уйти от столкновения, водитель КамАЗа свернул на встречную полосу.



Там он въехал в «ГАЗель». После полученного удара ГАЗ отбросило на «Форд».



В результате аварии машины получили множественные механические повреждения. По словам свидетелей происшествия, из-за аварии на автодороге М-4 «Дон» образовалась серьезная пробка.