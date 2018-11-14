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В Ростовской области водитель «ГАЗели» наехал на 11-летнюю девочку

В Ростовской области водитель «ГАЗели» наехал на 11-летнюю девочку
В Волгодонске Ростовской области водитель «ГАЗели» наехал на 11-летнюю девочку. ДТП с участием пешехода случилось на проспекте Строителей 16 ноября около 13 часов.

По предварительным данным, 56-летний водитель «ГАЗели» ехал в сторону пешеходного перехода. В это время здесь переходила дорогу 11-летняя школьница. Она шла на разрешающий сигнал светофора. Машина не остановилась, в результате чего «ГАЗель» наехала на ребенка.

– Девочка получила травмы. Ее госпитализировали приехавшие на место врачи, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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