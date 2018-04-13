В Ростовской области разыскивают пропавшего жителя Липецкой области



На Дону ищут пропавшего в Липецкой области парня. 25-летний Николай Лимарь сбежал из медицинского учреждения 8 апреля, и до сих пор о нем ничего не известно. Молодой человек мог отправиться в Ростовскую область.



На вид ему - 25-26 лет, рост - 168 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые.



В день исчезновения Николай был одет в темные брюки и светлую толстовку.



Всем, кому что-либо известно о местонахождении парня, просьба позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 02.