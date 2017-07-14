В Ростовской области пьяный водитель ВАЗа сбил бабушку и ребенка



В Ростовской области пьяный водитель ВАЗа сбил бабушку и ребенка. ДТП произошло 15 июля около 21.20 в Шахтах.



По предварительным данным, 53-летний водитель «ВАЗ-2110» передвигался по городу на машине в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал на тротуар, по которому шла женщина с коляской. Мужчина сбил пешеходов. В результате аварии 61-летняя пенсионерка и 2-летний ребенок получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу.



- В отношении мужчины составлен административный протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего.