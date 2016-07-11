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В Ростовской области пьяные молодые люди жестоко убили отца своей знакомой

В Ростовской области пьяные молодые люди жестоко убили отца своей знакомой
В Ростовской области 17-летний парень с другом жестоко избили, а потом задушили мужчину. Убийство произошло в поселке Каменоломни Октябрьского района 11 января.

По информации следствия, 44-летний местный житель, заметив свою дочь в компании молодых людей, сказал, чтобы она шла домой. Из-за слов мужчины между ним и молодыми людьми завязалась ссора. Девушка отправилась домой, а ее отец продолжил общаться с парнями. В итоге словесная перепалка переросла в драку.
- Будучи в состоянии алкогольного опьянения в ходе возникшего конфликта, подозреваемые нанесли мужчине множественные удары в область головы и тела, после чего задушили,- рассказали в Следственном управлении СК РФ по Ростовской области. - С целью сокрытия следов преступления, они перетащили тело потерпевшего в безлюдное место и скрылись с места происшествия.

В отношении 17-летнего жителя Октябрьского района Ростовской области и его 21-летнего знакомого возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц». Известно, что оба молодых человека неоднократно привлекались к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах. Кроме того, 21-летний подозреваемый привлекался к уголовное ответственности за кражу.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления.

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