В Ростовской области произошёл пожар, двое погибли



В хуторе Степнянском Азовского района произошёл пожар с погибшими. ЧП случилось в одноэтажном частном доме по улице Гагарина.



Возгорание началось около часу ночи. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. На борьбу с огнём у спасателей ушло полтора часа.



- К тушению привлекались десять человек личного состава и четыре единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



Во время происшествия погибли двое мужчин. Их личности, как и причина возгорания, будут установлены позже.