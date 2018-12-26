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В Ростовской области произошёл пожар, двое погибли

В Ростовской области произошёл пожар, двое погибли
В хуторе Степнянском Азовского района произошёл пожар с погибшими. ЧП случилось в одноэтажном частном доме по улице Гагарина.

Возгорание началось около часу ночи. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. На борьбу с огнём у спасателей ушло полтора часа.

- К тушению привлекались десять человек личного состава и четыре единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Во время происшествия погибли двое мужчин. Их личности, как и причина возгорания, будут установлены позже.

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