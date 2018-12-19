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В Ростовской области при пожаре в баре пострадал мужчина

В Ростовской области при пожаре в баре пострадал мужчина
https://vk.com/bar_enot

В Таганроге в одноэтажном здании произошёл пожар. Возгорание началось в баре «Енот» по адресу: переулок Итальянский, 19.

Около 5 часов 20 декабря пламя загорелось из-за неосторожного обращения с огнём.

- Площадь пожара составила 82 квадратных метра, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

С огнём боролись 17 человек и четыре единицы техники. Во время ЧП пострадал 33-летний мужчина. Он отравился продуктами горения и получил ожоги.

Потерпевший был доставлен в больницу.

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