В Ростовской области при попытке кражи скота вор застрелил хозяина





В Ростовской области вор застрелил хозяина подворья, на котором пытался украсть поросенка.



29 января в Родионово-Несветайской районной больнице умер 48-летний житель хутора Грекова Балка, который поступил в больницу накануне с огнестрельным дробовым ранении грудной клетки и повреждением внутренних органов.



Полицейские задержали подозреваемого в ранении мужчины. Им оказался 31-летний житель хутора Ларьевка Родионово-Несветайского района.

- Следствием было установлено, что 28 января подозреваемый, вооружившись двуствольным огнестрельным ружьем, прибыл к домовладению потерпевшего с целью кражи поросенка, - рассказали в следственном управлении СК РФ по Ростовской области. - После того, как потерпевший, услышав лай собак, вышел во двор дома, подозреваемый произвел в него два выстрела и скрылся с места преступления.



В ходе обыска жилья подозреваемого следователь обнаружил и изъял орудие преступления - двустволку 12 калибра. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», ведется следствие.