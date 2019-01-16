В Ростовской области пассажирский поезд задавил женщину



В Ростовской области следователи проводят проверку по факту гибели женщины под колёсами поезда. Трагедия произошла около 7 часов 18 января.



На перегоне Горная - Шахтная в городе Шахты 39-летняя местная жительница погибла под поездом. Пассажирский состав № 144 ехал из Москвы в Кисловодск. Как рассказал машинист, женщина хотела перебежать железную дорогу прямо перед идущим поездом. Он стал экстренно тормозить, но, к несчастью, наезда избежать не удалось.



- В настоящее время проведён осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в Южном СУТ СК России.



После установления всех обстоятельств происшествия будет принято процессуальное решение.