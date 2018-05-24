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В Ростовской области парень напал на 80-летнюю женщину с ножом

В Ростовской области парень напал на 80-летнюю женщину с ножом
Уроженец города Шахты с ножом напал на 80-летнюю женщину. Злоумышленника задержали 25 мая.

По информации пресс-центра ГУ МВД России по Ростовской области, 26-летний парень подъехал на своей машине к одному из частных домов в Усть-Донецком районе. Надев маску с прорезями для глаз, он выломал дверь и зашел в дом. Там его встретила 80-летняя хозяйка.

Тогда парень достал нож и стал угрожать им пенсионерке. Злоумышленник потребовал деньги. Женщина достала из шифоньера шесть тысяч рублей и отдала подозреваемому. Чтобы она не смогла обратиться в полицию, молодой человек забрал телефон, а затем выбросил его. По пути к машине он сжег маску.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - добавили в ведомстве.

Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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