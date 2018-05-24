В Ростовской области парень напал на 80-летнюю женщину с ножом



Уроженец города Шахты с ножом напал на 80-летнюю женщину. Злоумышленника задержали 25 мая.



По информации пресс-центра ГУ МВД России по Ростовской области, 26-летний парень подъехал на своей машине к одному из частных домов в Усть-Донецком районе. Надев маску с прорезями для глаз, он выломал дверь и зашел в дом. Там его встретила 80-летняя хозяйка.



Тогда парень достал нож и стал угрожать им пенсионерке. Злоумышленник потребовал деньги. Женщина достала из шифоньера шесть тысяч рублей и отдала подозреваемому. Чтобы она не смогла обратиться в полицию, молодой человек забрал телефон, а затем выбросил его. По пути к машине он сжег маску.



- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - добавили в ведомстве.



Ему грозит до 8 лет лишения свободы.