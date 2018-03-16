В Ростовской области мужчина, выстреливший в голову знакомому, получил два года тюрьмы



В Мясниковском районном суде вынесли приговор мужчине, выстрелившему в голову своему знакомому. Подозреваемый обвинялся по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».



По версии следствия, злоумышленник повздорил со своим товарищем возле продуктового магазина. Очень быстро словесная перепалка переросла в потасовку, тогда подозреваемый достал пневматический пистолет промышленного изготовления и пять раз выстрелил в голову своему оппоненту. В результате происшествия мужчина получил проникающее ранение левого глаза, затылочной и шейной областей.



- За совершенное преступление дебошира приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, - отмечается на сайте суда.