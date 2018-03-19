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В Ростовской области трое молодых людей зарезали студента и закопали его труп в поле

В Ростовской области трое молодых людей зарезали студента и закопали его труп в поле
В Ростовской области трое молодых людей зарезали студента и закопали его труп в поле. Инцидент произошел 17 марта в Аксайском районе.

По данным Следственного комитета, мужчины 18, 23 и 27 лет захотели забрать у своего знакомого крупную сумму денег. Придумав план, они пригласили парня в аквапарк. Когда тот согласился, четверо молодых людей сели в «Ниссан» и поехали в Ростов.

Однако до донской столицы никто так и не доехал. Остановившись возле лесополосы, подозреваемые начали избивать потерпевшего. Они требовали, чтобы парень отдал карту и пин-код от нее.

Получив отказ, один из подозреваемых взял нож и ударил им парня в шею. От полученной травмы молодой человек скончался. Его тело вынесли в поле и закопали там.

Забрав ценности парня, злоумышленники с помощью его паспорта сняли с карты 700 тысяч рублей.

20 марта подозреваемых задержали в Новочеркасске. В ходе допроса они полностью признали свою вину.

- В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Разбой», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Следствием направлено ходатайство о заключении парней под стражу.

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