В Ростовской области трое молодых людей зарезали студента и закопали его труп в поле



В Ростовской области трое молодых людей зарезали студента и закопали его труп в поле. Инцидент произошел 17 марта в Аксайском районе.



По данным Следственного комитета, мужчины 18, 23 и 27 лет захотели забрать у своего знакомого крупную сумму денег. Придумав план, они пригласили парня в аквапарк. Когда тот согласился, четверо молодых людей сели в «Ниссан» и поехали в Ростов.



Однако до донской столицы никто так и не доехал. Остановившись возле лесополосы, подозреваемые начали избивать потерпевшего. Они требовали, чтобы парень отдал карту и пин-код от нее.



Получив отказ, один из подозреваемых взял нож и ударил им парня в шею. От полученной травмы молодой человек скончался. Его тело вынесли в поле и закопали там.



Забрав ценности парня, злоумышленники с помощью его паспорта сняли с карты 700 тысяч рублей.



20 марта подозреваемых задержали в Новочеркасске. В ходе допроса они полностью признали свою вину.



- В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Разбой», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Следствием направлено ходатайство о заключении парней под стражу.