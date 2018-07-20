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В Ростовской области к пяти годам тюрьмы приговорили экс-начальника бюро экспертиз, выдававшего липовые справки об инвалидности

В Ростовской области к пяти годам тюрьмы приговорили экс-начальника бюро экспертиз, выдававшего липовые справки об инвалидности
В Ростовской области вынесли обвинительный приговор Борису Котову, экс-руководителю Бюро №30 в Гуково. Он обвинялся в служебном подлоге и получении взятки.

По версии суда, с 2013 по 2017 год он получил более 3 миллионов рублей от людей, желающий получить пособие по инвалидности, однако не имеющих законных оснований. Подсудимый составлял акты медико-социальной экспертизы и принимал решения о признании лиц инвалидами.

- Бориса Котова признали виновным и назначили ему пять лет лишения свободы в колонии общего режима, - отметили в прокуратуре Ростовской области.

Приговор в законную силу не вступил.

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