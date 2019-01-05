В Ростовской области иномарка врезалась в микроавтобус: погиб водитель легковушки



В Ростовской области произошла авария с участием иномарки и микроавтобуса. Дорожно-транспортное происшествие случилось ранним утром 10 января в Аксайском районе.



По предварительным данным, 38-летний мужчина за рулем «Хендай Солярис» выехал на полосу встречного движения, где врезался в едущий навстречу ему микроавтобус марки «Фиат» под управлением 30-летнего водителя.



В результате столкновения переднюю часть легковушки смяло, словно консервную банку.



- Водитель автомобиля «Хендай Солярис» получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - По факту ДТП проводится проверка.

