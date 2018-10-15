В Ростовской области 28-летний парень ограбил ювелирный магазин



В Ростовской области 28-летний парень ограбил ювелирный магазин. Происшествие случилось 16 октября в Цимлянске. Подозреваемый вошел в магазин в черных очках, медицинской маске и строительных перчатках.



Затем он выстрелил из газового пистолета в продавца. К счастью, злоумышленник промахнулся. Забрав из открытой витрины ювелирные украшения, он вышел из магазина, сел в «Хонду Цивик» и уехал. В тот же день парня задержали.



- В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Разбой», - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Ранее он был судим за кражу.