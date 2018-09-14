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В Ростове задержали мужчину, подпалившего дом возлюбленной

В Ростове задержали мужчину, подпалившего дом возлюбленной
В Ростове-на-Дону задержали 38-летнего мужчину, который подпалил дом своей возлюбленной. ЧП произошло еще 31 июля в Железнодорожном районе города, но задержать злоумышленника удалось только 15 сентября.

По информации ГУ МВД по Ростовской области, в тот вечер мужчина выпил. Он пришел в гости к своей избраннице, но она его не пустила на порог. Тогда ростовчанин разозлился и поджег ее дом. Когда строение начало полыхать, злоумышленник сбежал.

- В ходе розыскных мероприятий подозреваемый был задержан, - отметили в ведомстве. - В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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