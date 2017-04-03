В Ростове в столкновении «Рено» и «Опеля» пострадали два школьника





В Ростове в столкновении «Рено» и «Опеля» пострадали два школьника. Авария случилась утром 5 апреля на Коммунистическом проспекте.



По информации пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, 49-летняя женщина водитель «Опеля» не уступила дорогу «Рено Логан» и допустила с ним столкновение.

- В результате ДТП пострадали и были доставлены в больницу два пассажира из «Рено» - 11 и 16 лет. - добавили в ведомстве.



По факту случившегося стражи порядка начали проверку. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.