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В Ростове в столкновении двух иномарок пострадал четырехлетний ребенок

В Ростове в столкновении двух иномарок пострадал четырехлетний ребенок
В Ростове в столкновении двух иномарок пострадал четырехлетний ребенок. ДТП произошло 11 ноября примерно в 18.30 на улице Белорусской.

По информации отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, 25-летний парень за рулем «Хендая Солярис» не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. В итоге произошло столкновение с «Митсубиси Лансер». В результате аварии 4-летний и 25-летний пассажиры «Соляриса» получили травмы и были доставлены в больницу.

- По факту происшествия проводится проверка, - сообщили в ведомстве.

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