В Ростове в столкновении двух иномарок пострадал четырехлетний ребенок



В Ростове в столкновении двух иномарок пострадал четырехлетний ребенок. ДТП произошло 11 ноября примерно в 18.30 на улице Белорусской.



По информации отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, 25-летний парень за рулем «Хендая Солярис» не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. В итоге произошло столкновение с «Митсубиси Лансер». В результате аварии 4-летний и 25-летний пассажиры «Соляриса» получили травмы и были доставлены в больницу.



- По факту происшествия проводится проверка, - сообщили в ведомстве.