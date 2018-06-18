В Ростове в два СИЗО пытались передать наркотики в продуктах





В Ростове в режимное учреждение пытались передать наркотики в продуктах. Два случая передачи запрещенных веществ были зафиксированы в СИЗО № 1 на улице Максима Горького и еще один - в СИЗО № 5 на улице Тоннельной.



По информации пресс-службы ГУФСИН по Ростовской области, вещества, предположительно наркотического содержания, прятали в овсяных хлопьях, сливках и сахаре.



Все посылки с «запрещенкой» были изъяты. Препараты переданы правоохранителям.