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В Ростове в два СИЗО пытались передать наркотики в продуктах

В Ростове в два СИЗО пытались передать наркотики в продуктах

В Ростове в режимное учреждение пытались передать наркотики в продуктах. Два случая передачи запрещенных веществ были зафиксированы в СИЗО № 1 на улице Максима Горького и еще один - в СИЗО № 5 на улице Тоннельной.

По информации пресс-службы ГУФСИН по Ростовской области, вещества, предположительно наркотического содержания, прятали в овсяных хлопьях, сливках и сахаре.

Все посылки с «запрещенкой» были изъяты. Препараты переданы правоохранителям.

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