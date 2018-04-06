В Ростове столкнулись «Рено» и «Форд»: пострадал пятилетний ребенок



Пятилетний ребенок пострадал в столкновении «Рено» и «Форда». ДТП произошло 8 апреля примерно в четыре часа дня на улице 2-й Краснодарской.



По предварительной информации, «Мондео» под управлением 33-летней женщины и «Каптива» с 24-летней девушкой за рулем столкнулись на регулируемом перекрестке. «Рено» опрокинулся вместе с пассажирами.



- В результате пострадал 5-летний ребенок, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – К счастью, малыш сидел в кресле, и серьезных травм удалось избежать.