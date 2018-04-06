Авторизация

Регистрация


  • USD 57.83
  • EUR 70.71
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове столкнулись «Рено» и «Форд»: пострадал пятилетний ребенок

В Ростове столкнулись «Рено» и «Форд»: пострадал пятилетний ребенок
Пятилетний ребенок пострадал в столкновении «Рено» и «Форда». ДТП произошло 8 апреля примерно в четыре часа дня на улице 2-й Краснодарской.

По предварительной информации, «Мондео» под управлением 33-летней женщины и «Каптива» с 24-летней девушкой за рулем столкнулись на регулируемом перекрестке. «Рено» опрокинулся вместе с пассажирами.

- В результате пострадал 5-летний ребенок, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – К счастью, малыш сидел в кресле, и серьезных травм удалось избежать.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.