В Ростове сгорел грузовой автомобиль «ГАЗон»



В Ростове сгорел грузовой автомобиль «ГАЗон». Возгорание произошло днем 20 января около 15.00 на улице Нансена.



Машина загорелась во время движения на дороге в районе дома № 275. Водитель грузовика успел выйти и не пострадал.



- Площадь возгорания составила два квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. – В тушении принимали участие шесть спасателей и две пожарных машины.



Причину пожара предстоит выяснить специалистам.