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В Ростове сгорел грузовой автомобиль «ГАЗон»

В Ростове сгорел грузовой автомобиль «ГАЗон»
В Ростове сгорел грузовой автомобиль «ГАЗон». Возгорание произошло днем 20 января около 15.00 на улице Нансена.

Машина загорелась во время движения на дороге в районе дома № 275. Водитель грузовика успел выйти и не пострадал.

- Площадь возгорания составила два квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. – В тушении принимали участие шесть спасателей и две пожарных машины.

Причину пожара предстоит выяснить специалистам.

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