В Ростове с пятого этажа упал трехлетний ребенок



Трехлетний малыш выпал из окна квартиры на 5-м этаже. Происшествие случилось 11 июля в Ростове.



Мальчик вышел из квартиры в тамбур, пока его мама ненадолго отлучилась. Он забрался на стул, стоящий возле открытого окна. Не удержавшись, ребенок упал вниз.



Медики доставили его в больницу, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Малыш умер в тот же день.



- Все обстоятельства гибели мальчика будут установлены в ходе проверки, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области. - По ее результатам будет принято соответствующее решение.