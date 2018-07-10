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В Ростове с пятого этажа упал трехлетний ребенок

В Ростове с пятого этажа упал трехлетний ребенок
Трехлетний малыш выпал из окна квартиры на 5-м этаже. Происшествие случилось 11 июля в Ростове.

Мальчик вышел из квартиры в тамбур, пока его мама ненадолго отлучилась. Он забрался на стул, стоящий возле открытого окна. Не удержавшись, ребенок упал вниз.

Медики доставили его в больницу, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Малыш умер в тот же день.

- Все обстоятельства гибели мальчика будут установлены в ходе проверки, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области. - По ее результатам будет принято соответствующее решение.

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