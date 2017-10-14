В Ростове мужчина несколько раз ударили ножом приятеля, а после застрелил из ружья



В Ростове 34-летнего мужчину несколько раз ударили ножом и застрелили. Зверское убийство произошло в ночь с 13 на 14 октября на Казахской улице.



27-летний ростовчанин встретился со своим знакомым. Между горожанами случился конфликт. В пылу ссоры подозреваемый несколько раз ударил своего знакомого ножом, а затем выстрелил ему в спину из охотничьего ружья. От многочисленных ранений 34-летний мужчина скончался на месте ЧП.



- Злоумышленника задержали при попытке скрыться с места происшествия, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области. - В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Расследование уголовного дела продолжается.