В Ростове молодой человек протаранил забор на угнанной иномарке

В Ростове-на-Дону молодой человек угнал у своей приятельницы «Хендай Солярис» и, пытаясь скрыться от правоохранителей, протаранил забор на площади 2-ой Пятилетки. Инцидент случился ночью 27 марта в Октябрьском районе донской столицы.



Внимание стражей порядка привлекла припаркованная иномарка с включенными "аварийками» и работающей сигнализацией. Парень, который сидел в салоне, суетливо пытался завести автомобиль. Увидев, что к нему подходят люди в форме, он резко тронулся с места. Сотрудники вневедомственной охраны отправилась в погоню за подозрительным водителем.



Молодой человек, двигаясь со скоростью 150 километров в час, выезжал на встречную полосу и не обращал внимания на «красный свет». В районе площади 2-й Пятилетки он не справился с управлением и «влетел» в забор. Автомобилист отделался парой царапин, а вот «Солярис» получил значительные повреждения.



- Сотрудники вневедомственной охраны задержали нарушителя и передали его инспекторам ДПС, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Ростовской области. - Угонщиком оказался 24-летний ростовчанин, ранее судимый за хранение наркотиков.



Как выяснилось, он без разрешения взял ключи от автомобиля своей приятельницы. В ростовчанина возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством».