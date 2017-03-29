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В Ростове молодой человек протаранил забор на угнанной иномарке

В Ростове молодой человек протаранил забор на угнанной иномаркеВ Ростове-на-Дону молодой человек угнал у своей приятельницы «Хендай Солярис» и, пытаясь скрыться от правоохранителей, протаранил забор на площади 2-ой Пятилетки. Инцидент случился ночью 27 марта в Октябрьском районе донской столицы.

Внимание стражей порядка привлекла припаркованная иномарка с включенными "аварийками» и работающей сигнализацией. Парень, который сидел в салоне, суетливо пытался завести автомобиль. Увидев, что к нему подходят люди в форме, он резко тронулся с места. Сотрудники вневедомственной охраны отправилась в погоню за подозрительным водителем.

Молодой человек, двигаясь со скоростью 150 километров в час, выезжал на встречную полосу и не обращал внимания на «красный свет». В районе площади 2-й Пятилетки он не справился с управлением и «влетел» в забор. Автомобилист отделался парой царапин, а вот «Солярис» получил значительные повреждения.

- Сотрудники вневедомственной охраны задержали нарушителя и передали его инспекторам ДПС, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Ростовской области. - Угонщиком оказался 24-летний ростовчанин, ранее судимый за хранение наркотиков.

Как выяснилось, он без разрешения взял ключи от автомобиля своей приятельницы. В ростовчанина возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством».

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