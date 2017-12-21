В Ростове ищут пропавшего 6-летнего мальчика





В Ростове родные и полиция разыскивают 6-летнего Евгения Цветкова. Он ушёл из дома в Пролетарском районе города около пяти часов вечера 22 декабря.



Куда мог направиться ребёнок, неизвестно. Обеспокоенные родители обратились в полицию. Сейчас на розыск мальчика ориентированы патрулирующие наряды правоохранителей.



Приметы Евгения Цветкова: рост - 110-115 сантиметров, среднего телосложения, светло-русые короткие волосы.



- Ребёнок был одет в красную дутую куртку, тёмные джинсы, - сообщил источник. – На голове – синяя вязаная шапка с белым бубоном. Обут в тёмно-синие зимние полуботинки.



Всех, кто увидит мальчика на улице или знает, где он может находиться, просят сообщить в полицию.