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В Ростове адвокат на «Инфинити» после столкновения с «Рено» врезался в дерево

В Ростове адвокат на «Инфинити» после столкновения с «Рено» врезался в дерево
В Ростове-на-Дону адвокат на «Инфинити» после столкновения с «Рено» врезался в дерево. Авария произошла в ночь с 19 на 20 марта неподалеку от дома № 19 по улице Ташкентской.

Как отметили в региональном отделе пропаганды УГИБДД, 55-летний водитель «Рено Логана», по предварительным данным, выезжая на главную дорогу со второстепенной, не предоставил преимущество в движении «Инфинити», движущемуся по ней и столкнулся с ним. От удара последний отбросило в дерево.

DonDay.ru сообщает, что за рулем «Инфинити» в момент столкновения был 29-летний адвокат. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга его доставили в отделение нейрохирургии БСМП № 2.

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