В Ростове адвокат на «Инфинити» после столкновения с «Рено» врезался в дерево



В Ростове-на-Дону адвокат на «Инфинити» после столкновения с «Рено» врезался в дерево. Авария произошла в ночь с 19 на 20 марта неподалеку от дома № 19 по улице Ташкентской.



Как отметили в региональном отделе пропаганды УГИБДД, 55-летний водитель «Рено Логана», по предварительным данным, выезжая на главную дорогу со второстепенной, не предоставил преимущество в движении «Инфинити», движущемуся по ней и столкнулся с ним. От удара последний отбросило в дерево.



DonDay.ru сообщает, что за рулем «Инфинити» в момент столкновения был 29-летний адвокат. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга его доставили в отделение нейрохирургии БСМП № 2.