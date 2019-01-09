В Новочеркасске водитель ВАЗа сбил пешехода на обочине





В Новочеркасске в ДТП пострадал мужчина, стоявший на обочине. Дорожное происшествие случилось 11 января на трассе Каменоломни – Новочеркасск.



По предварительной информации, ВАЗ-21099 поломался на дороге. Водитель припарковался на обочине, открыл капот и занимался ремонтом автомобиля, сообщает DonDay.ru. Рядом стоял пассажир «девяносто девятой». Ехавший по трассе водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением и сбил стоявшего на обочине мужчину.



В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в больницу.