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В Новочеркасске в лобовом столкновении погиб пассажир, ещё три человека пострадали

В Новочеркасске в лобовом столкновении погиб пассажир, ещё три человека пострадали

В Новочеркасске в аварии погиб пассажир, ещё три человека пострадали.

ДТП произошло на Харьковском шоссе 19 июня около 18 часов. По предварительной информации, водитель «ВАЗ-2112» на большой скорости зацепил стоявший в пробке «ВАЗ-2101». От удара «двенашка» вылетела на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с «Хендай Санта Фе», сообщает DonDay.ru Новочеркасск.

На месте происшествия скончался пассажир «ВАЗ-2112», сидевший впереди. Серьезные травмы получили еще три человека, ехавшие в отечественной легковушке. Двоих пострадавших из покореженного автомобиля извлекали спасатели с помощью специнструмента.

Также пострадал пассажир «Хендай». По словам очевидца, сзади в кроссовере лежал никак не закрепленный кислородный баллон. В момент столкновения баллон пробил спинку сидения насквозь и нанес тяжелейшие травмы мужчине, сидевшему на переднем пассажирском кресле.

В Новочеркасске в лобовом столкновении погиб пассажир, ещё три человека пострадалиВ Новочеркасске в лобовом столкновении погиб пассажир, ещё три человека пострадалиВ Новочеркасске в лобовом столкновении погиб пассажир, ещё три человека пострадалиВ Новочеркасске в лобовом столкновении погиб пассажир, ещё три человека пострадалиВ Новочеркасске в лобовом столкновении погиб пассажир, ещё три человека пострадалиВ Новочеркасске в лобовом столкновении погиб пассажир, ещё три человека пострадалиВ Новочеркасске в лобовом столкновении погиб пассажир, ещё три человека пострадалиВ Новочеркасске в лобовом столкновении погиб пассажир, ещё три человека пострадали

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