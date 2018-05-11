В Новочеркасске девушка и две её дочери погибли из-за утечки газа



В Новочеркасске из-за утечки газа погибли местная жительница и две её дочки. Трагедия произошла днём 14 мая на улице Визирова.



По предварительным данным, утечка газа произошла в водогрейной колонке, сообщает DonDay Новочеркасск. Девочки 2 и 4 лет, предположительно, в это время спали, а их 30-летняя мама принимала ванну.



Известно, что девушка находилась в декретном отпуске, а её супруг в момент трагедии был на работе.



Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Выясняются все обстоятельства случившегося.