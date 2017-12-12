Авторизация

Регистрация


  • USD 59.14
  • EUR 69.47
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В массовом ДТП на Левбердоне в Ростове пострадала женщина

В массовом ДТП на Левбердоне в Ростове пострадала женщина
В массовой аварии на Левом берегу Дона в Ростове пострадала женщина. Происшествие случилось 14 декабря примерно в 08:00 на улице Левобережной, 2П.

По предварительной информации, владелец «Ауди» перестраивался и врезался в припаркованный большегруз «Скания». От удара иномарка столкнулась с «ВАЗ-2110».

- В результате ДТП пассажирка отечественной легковушки получила травмы, - рассказали в отделе пропаганды регионального УГИБДД. – Подробности случившегося устанавливаются.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.