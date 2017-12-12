В массовом ДТП на Левбердоне в Ростове пострадала женщина
В массовой аварии на Левом берегу Дона в Ростове пострадала женщина. Происшествие случилось 14 декабря примерно в 08:00 на улице Левобережной, 2П.
По предварительной информации, владелец «Ауди» перестраивался и врезался в припаркованный большегруз «Скания». От удара иномарка столкнулась с «ВАЗ-2110».
- В результате ДТП пассажирка отечественной легковушки получила травмы, - рассказали в отделе пропаганды регионального УГИБДД. – Подробности случившегося устанавливаются.