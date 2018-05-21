В лесополосе Белокалитвинского района нашли труп 62-летнего мужчины



В лесополосе Белокалитвинского района нашли труп 62-летнего мужчины. Тело обнаружили 20 мая недалеко от поселка Синегорский, сообщает DonDay.ru со ссылкой на источник.



По информации портала, Сергей У. давно мучился от головных болей. Мужчина несколько лет назад получил травму при работе в шахте, которая давала о себе знать.



Днем 8 мая у дончанина случился приступ. Он ушел из дома и не вернулся обратно. Пожилая мать обратилась с заявлением в полицию о его исчезновении. 20 мая Сергея нашли мертвым.



- По предварительной информации, на теле мужчины не найдено следов насильственной смерти, - отметил старший помощник белокалитвинского городского прокурора Максим Глуховец. - Точная причина кончины будет известна после экспертизы.