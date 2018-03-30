В ДТП с участием «Киа» и «Шевроле» пострадали двое детей и их мать в Ростовской области



В столкновении двух автомобилей в Ростовской области пострадали женщина и ее трехлетний и новорожденный малыши. ЧП случилось 2 апреля примерно в 18 часов в Новочеркасске на пересечении улицы Орджоникидзе и проспекта Платовского.



По предварительной информации, мужчина с семьей ехал на «Киа Рио» и стал поворачивать на улицу Орджоникидзе. При этом он не пропустил «Шевроле Кобальт», который двигался по проспекту. В итоге машины столкнулись.



Во время происшествия пострадали трехлетний ребенок, грудничок и их мать, сидевшие в салоне «Киа», сообщает DonDay Новочеркасск. С ушибами их госпитализировали.