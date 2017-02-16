В ДТП между «Тойотой» и «Хендаем» в Ростовской области пострадал 16-летний подросток





В ДТП между двумя иномарками в Ростовской области пострадал 16-летний подросток. Это случилось 16 февраля около двух часов дня. 22-летний водитель «Хендай Акцент» врезался в «Тойоту Камри», которой управлял 38-летний мужчина. В салоне «Хендая» сидел 16-летний подросток. Из-за аварии он получил травмы и был доставлен в больницу.

- По предварительной информации, водитель «Акцента» допустил столкновение из-за того, что не смог выбрать безопасную дистанцию,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



ДТП произошло на 1002 километре автодороги М-4 «Дон»