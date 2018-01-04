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В донской столице пропала 8-летняя школьница

В донской столице пропала 8-летняя школьница
В донской столице пропала 8-летняя школьница. Утром 10 января Вероника Портнова ушла в учебное заведение, но домой так и не вернулась. Последний раз девочку видели прохожие на улице Таганрогской, в районе дома № 112/3.

На вид школьнице 8-9 лет, худощавого телосложения, волосы светло-русые. В день исчезновения Вероника была одета в темно-синее пальто и светло-розовую шапку с ушками.

Всех, кто видел или знает, где может находится девочка просят позвонить по телефону: 8918-893-28-11

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