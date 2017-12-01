Авторизация

Регистрация


  • USD 58.52
  • EUR 69.75
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Донецке мужчина изнасиловал местную жительницу в строительном вагончике

В Донецке мужчина изнасиловал местную жительницу в строительном вагончике

В городе Донецке 31-летний мужчина изнасиловал местную жительницу.

Нападение произошло ночью 2 декабря. 31-летняя девушка отдыхала в кафе. Там на неё обратил внимание незнакомец. Он стал настойчиво приставать. Чтобы избежать навязчивых домогательств, посетительница покинула заведение и отправилась домой. Но мужчина догнал её и затащил в вагончик на стройке новой школы в 3-м микрорайоне. Там он изнасиловал девушку, после чего отпустил.

По информации источника Rostov.ru, подозреваемый уже задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.