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В центре Ростова произошло ДТП с участием спортивного авто и такси

В центре Ростова произошло ДТП с участием спортивного авто и такси
В центре Ростова-на-Дону произошло ДТП с участием спортивного автомобиля и такси. Дорожно-транспортное происшествие случилось 8 декабря на пересечении Большой Садовой и Братского.

Как рассказали очевидцы, на перекресте столкнулись «Ауди ТТ» и такси марки «Шкода». Удар был такой силы, что двухместный спорткар отбросило на тротуар, где он врезался в витрину магазина.

Водители получили травмы различной степени и были переданы медикам скорой помощи. Автомобили также получили серьезные механические повреждения. Удар разворотил переднюю часть «Шкоды», а обломки машины разбросало на несколько метров. У «Ауди» также снесло почти весь бампер.

Ремонт машин, особенно купе, влетит их владельцам в копеечку.

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