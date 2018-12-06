В центре Ростова произошло ДТП с участием спортивного авто и такси



В центре Ростова-на-Дону произошло ДТП с участием спортивного автомобиля и такси. Дорожно-транспортное происшествие случилось 8 декабря на пересечении Большой Садовой и Братского.



Как рассказали очевидцы, на перекресте столкнулись «Ауди ТТ» и такси марки «Шкода». Удар был такой силы, что двухместный спорткар отбросило на тротуар, где он врезался в витрину магазина.



Водители получили травмы различной степени и были переданы медикам скорой помощи. Автомобили также получили серьезные механические повреждения. Удар разворотил переднюю часть «Шкоды», а обломки машины разбросало на несколько метров. У «Ауди» также снесло почти весь бампер.



Ремонт машин, особенно купе, влетит их владельцам в копеечку.