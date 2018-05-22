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В Батайске возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла первоклассница

В Батайске возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла первоклассница

Следственный отдел ОМВД Батайска возбудил уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла 8-летняя девочка.

Напомним, авария произошла утром 24 мая в городе Батайске на улице Коммунистической. 30-летний водитель «Лады Приоры» не справился с управлением и сбил 28-летнюю женщину с дочкой, которые стояли на тротуаре перед «зеброй». Девочка скончалась на месте происшествия, а её мама и водитель были госпитализированы.

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
- Проводятся необходимые следственные действия, в результате которых будут установлены все обстоятельства произошедшего, и приняты меры в соответствии с законодательством, - прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пострадавшая женщина находится в реанимации. Как удалось узнать Rostov.ru, её состояние характеризуется как стабильно тяжёлое. Её трёхлетний сын сейчас у родственников, а муж срочно возвращается из командировки.

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