В Батайске возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла первоклассница





Следственный отдел ОМВД Батайска возбудил уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла 8-летняя девочка.



Напомним, авария произошла утром 24 мая в городе Батайске на улице Коммунистической. 30-летний водитель «Лады Приоры» не справился с управлением и сбил 28-летнюю женщину с дочкой, которые стояли на тротуаре перед «зеброй». Девочка скончалась на месте происшествия, а её мама и водитель были госпитализированы.



Дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

- Проводятся необходимые следственные действия, в результате которых будут установлены все обстоятельства произошедшего, и приняты меры в соответствии с законодательством, - прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Пострадавшая женщина находится в реанимации. Как удалось узнать Rostov.ru, её состояние характеризуется как стабильно тяжёлое. Её трёхлетний сын сейчас у родственников, а муж срочно возвращается из командировки.