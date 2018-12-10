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В Азовском районе произошло смертельное ДТП с грузовиком

В Азовском районе произошло смертельное ДТП с грузовиком
На Дону в Азовском районе мужчина погиб в ДТП. Инцидент произошёл около 15 часов 12 декабря.

На 1 098-м километре трассы М-4 «Дон» столкнулись два грузовика. По предварительной информации, 21-летний водитель «Хендай» не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения и врезался в припаркованный КамАЗ, за рулём которого был 56-летний мужчина.

В результате столкновения у иномарки полностью смяло кабину. От полученных травм погиб 31-летний пассажир «Хендай».

- По факту ДТП проводится проверка, - отметили в отделе пропаганды ГИБДД России по Ростовской области.

На месте до сих пор работают правоохранители.

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