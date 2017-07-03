В Азове вытащили из воды рыбака, которому внезапно стало плохо





В Азове спасатели вытащили из воды едва не захлебнувшегося рыбака. 5 июля около 7 часов утра на реке Азовке в районе подвесного моста мужчина рыбачил и внезапно упал в воду. Очевидец случившегося позвонил спасателям.



Прибывшие сотрудники поисково-спасательного подразделения вытащили из воды мужчину, который мог захлебнуться, внезапно очнувшись в воде.

- Прибывшая бригада скорой помощи предположила, что мужчине стало плохо из-за проблем с сердцем, - сообщили в ДПЧС по Ростовской области.