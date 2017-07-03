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В Азове вытащили из воды рыбака, которому внезапно стало плохо

В Азове вытащили из воды рыбака, которому внезапно стало плохо

В Азове спасатели вытащили из воды едва не захлебнувшегося рыбака. 5 июля около 7 часов утра на реке Азовке в районе подвесного моста мужчина рыбачил и внезапно упал в воду. Очевидец случившегося позвонил спасателям.

Прибывшие сотрудники поисково-спасательного подразделения вытащили из воды мужчину, который мог захлебнуться, внезапно очнувшись в воде.
- Прибывшая бригада скорой помощи предположила, что мужчине стало плохо из-за проблем с сердцем, - сообщили в ДПЧС по Ростовской области.

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