В Астраханской области перевернулся автобус, едущий из Ростова: есть пострадавшие



В Астраханской области перевернулся автобус, едущий из Ростова. Авария произошла утром 14 ноября на 203-м километре автодороги Волгоград - Астрахань. Водитель общественного транспорта из-за плохой видимости не справился с управлением.



По предварительным данным, во время движения автобус «Вольво» занесло, и водитель не сумел избежать опрокидывания транспортного средства.



- В результате аварии пострадали и были госпитализированы 70-летняя женщина, а также двое мужчин – 31 и 69 лет, - отметили в ГУ МВД России по Астраханской области.



На момент ДТП в автобусе находились 17 человек. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.