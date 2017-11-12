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В Астраханской области перевернулся автобус, едущий из Ростова: есть пострадавшие

В Астраханской области перевернулся автобус, едущий из Ростова: есть пострадавшие
В Астраханской области перевернулся автобус, едущий из Ростова. Авария произошла утром 14 ноября на 203-м километре автодороги Волгоград - Астрахань. Водитель общественного транспорта из-за плохой видимости не справился с управлением.

По предварительным данным, во время движения автобус «Вольво» занесло, и водитель не сумел избежать опрокидывания транспортного средства.

- В результате аварии пострадали и были госпитализированы 70-летняя женщина, а также двое мужчин – 31 и 69 лет, - отметили в ГУ МВД России по Астраханской области.

На момент ДТП в автобусе находились 17 человек. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

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