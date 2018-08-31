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Уличное застолье закончилось дракой: в Ростове двое избили своего товарища

Уличное застолье закончилось дракой: в Ростове двое избили своего товарища
В Ростове двое мужчин избили своего знакомого. Инцидент произошел около полуночи 1 сентября на проспекте Шолохова. Об этом сообщает DonDay.ru.

В тот вечер трое мужчин собрались возле пивного магазина, накупили алкоголя и принялись его употреблять. В какой-то момент друзья начали спорить. Завязалась перепалка, которая быстро переросла в драку.

Дебоширы набросились на ростовчанина с кулаками. Они жестоко избили товарища и разошлись по домам. Прохожие, увидев мужчину в луже крови, вызвали «скорую». Врачи прибыли по вызову и оказали пострадавшему помощь.

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