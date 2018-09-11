Убийцу своей подруги, арестованного в Ростовской области, осудили на 8 лет



Убийцу своей подруги, арестованного в Ростовской области, осудили на 8 лет. 40-летний злоумышленник 19 ноября 2017 года распивал спиртные напитки с приятельницей в доме на улице Архангельской в Череповце. 35-летняя женщина случайно назвала его чужим именем.



Подозреваемый разозлился и стал избивать возлюбленную. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.



Испугавшись наказания, мужчина поехал в Ростовскую область. Там его арестовали правоохранители. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».



- Подозреваемый решением суда приговорен к лишению свободы сроком на восемь лет, - отметили в СУ СК по Вологодской области. - Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.