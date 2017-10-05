Труп голого мужчины нашли на одной из улиц в Ростовской области



Труп голого мужчины нашли на одной из улиц в Ростовской области. Утром 7 октября житель города Новочеркасска обнаружил тело мертвого мужчины у себя в городе на улице Питерской. Об этом сообщает DonDay – Новочеркасск.

По информации портала, случайный прохожий, увидев на улице лежащего мужчину лет пятидесяти в одних носках, сразу же вызвал скорую помощь. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть мужчины и вызвали полицию.



Во время осмотра на теле погибшего обнаружили две колото-резанные раны. По одной на предплечье и шее. Скорее всего смерть носит криминальный характер. На нем так же было несколько укусов животными.



Одежду умершего нашли неподалеку от тела. В кармане куртки находился мобильный телефон и ключи от машины. Так же в нескольких метрах от тела валялись пакеты с вещами, которые, вероятно, так же принадлежали погибшему.



Личность мужчины устанавливается. На месте происшествия работают следственные органы.