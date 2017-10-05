Авторизация

Регистрация


  • USD 57.76
  • EUR 67.53
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0

Труп голого мужчины нашли на одной из улиц в Ростовской области

Труп голого мужчины нашли на одной из улиц в Ростовской области
Труп голого мужчины нашли на одной из улиц в Ростовской области. Утром 7 октября житель города Новочеркасска обнаружил тело мертвого мужчины у себя в городе на улице Питерской. Об этом сообщает DonDay – Новочеркасск.
По информации портала, случайный прохожий, увидев на улице лежащего мужчину лет пятидесяти в одних носках, сразу же вызвал скорую помощь. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть мужчины и вызвали полицию.

Во время осмотра на теле погибшего обнаружили две колото-резанные раны. По одной на предплечье и шее. Скорее всего смерть носит криминальный характер. На нем так же было несколько укусов животными.

Одежду умершего нашли неподалеку от тела. В кармане куртки находился мобильный телефон и ключи от машины. Так же в нескольких метрах от тела валялись пакеты с вещами, которые, вероятно, так же принадлежали погибшему.

Личность мужчины устанавливается. На месте происшествия работают следственные органы.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.