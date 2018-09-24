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Труп 71-летней ростовчанки нашли в горах Северной Осетии

Труп 71-летней ростовчанки нашли в горах Северной Осетии
В Северной Осетии нашли тело 71-летней жительницы Ростова. Труп обнаружили 24 сентября в Дигорском ущелье.

В Северную Осетию приехала группа туристов из Ростова-на-Дону. Несколько человек пошли к горе Кубус. Прогулявшись, двое из них решили вернуться на базу отдыха, еще две пенсионерки продолжили маршрут.

С тех пор их никто не видел. Правоохранители начали поиск пропавших. Одну из туристок, 73-летнюю женщину, нашли в низине. Она рассказала, что они с подругой поскользнулись на горной породе и сорвались вниз.

К поискам второй подключились спасатели и местные жители. Ее тело нашли в Дигорском ущелье.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Северной Осетии, по предварительным данным, 71-летняя ростовчанка скончалась от травм, которые оказались несовместимы с жизнью.

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