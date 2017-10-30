Студент с ножом ограбил магазин спорттоваров в Ростове-на-Дону



Студент ограбил магазин спортивных товаров в Ростове-на-Дону. Происшествие случилось вечером 30 октября на проспекте Нагибина.



По версии Донского главка, 21-летний парень пришел в торговую точку и, угрожая персоналу ножом, похитил спортивную одежду на 11 тысяч рублей. С вещами злоумышленник сбежал. Сотрудники магазина после ограбления вызвали полицию.



Прибывшие стражи порядка изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили всех свидетелей и начали поиски преступника. Фоторобот подозреваемого был разослан во все отделения полиции. Молодой человек был замечен на улице. Его арестовали в тот же день.



- В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - рассказали в ведомстве. – Ему грозит до семи лет лишения свободы.