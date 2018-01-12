Старомодно одетый мужчина ограбил на улице ростовчанку



Фото: Tvk6.ru



В Ростове прохожий на улице в Первомайском районе ограбил женщину.



Ограбление произошло вечером 14 января на улице Днепропетровской. Неизвестный подошёл к женщине, выхватил из её рук сумку и сбежал.



По словам пострадавшей ростовчанки, у грабителя был странный вид. Он был одет старомодно и неопрятно.

- На подозреваемом были удлинённая чёрная куртка и чёрная шапка, - сообщил источник, - его рост - примерно 180 сантиметров.



В ГУ МВД Ростовской области сообщили, что подозреваемый в грабеже задержан. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства преступления.