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Пропавшего около двух месяцев назад пенсионера нашли мертвым в Азовском районе

Пропавшего около двух месяцев назад пенсионера нашли мертвым в Азовском районе
Пропавшего около двух месяцев назад пенсионера нашли мертвым в Азовском районе. Труп 66-летнего Анатолия Чернова нашли в посадке. На теле мужчины не было следов насильственной смерти.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, на место выезжали сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Специалистам предстоит разобраться от чего умер мужчина.

Напомним, дончанин пропал 13 сентября. Анатолий ушел и дома в селе Пешково и перестал выходить на связь с близкими.

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