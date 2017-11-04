Пропавшего около двух месяцев назад пенсионера нашли мертвым в Азовском районе



Пропавшего около двух месяцев назад пенсионера нашли мертвым в Азовском районе. Труп 66-летнего Анатолия Чернова нашли в посадке. На теле мужчины не было следов насильственной смерти.



По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, на место выезжали сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Специалистам предстоит разобраться от чего умер мужчина.



Напомним, дончанин пропал 13 сентября. Анатолий ушел и дома в селе Пешково и перестал выходить на связь с близкими.